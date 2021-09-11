السيطرة على حريق في شقة سكنية بسبب «شماريخ» بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع سيد الخرويلي، بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة، نتيجة قيام أحد الأشخاص بإطلاق عدد من الشماريخ والألعاب النارية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخماد حريق داخل شقة سكنية بالمحلة دون إصابات

ودفعت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بعدد 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران في أقل من 30 دقيقه، قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

تفاصيل واقعة الحريق بسبب شماريخ وألعاب نارية

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد أشرف المعداوي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد ورود بلاغات إلى شرطة النجدة من الأهالي، تفيد باندلاع حريق هائل في أشجار، وتطايرت ألسنة اللهب حتى وصلت إلى منزل غير مأهول بالسكان مجاور لها.

وباشرت القيادات الأمنية دورها من خلال انتقال قوة من مباحث قسم أول المحلة، تحت إشراف الرائد معاذ الحسيني، وسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

جهود أمنية والدفع بسيارات قوات الحماية المدنية دون اصابات

وكشفت التحريات الأمنية من خلال المعاينة الأولية أن السبب قيام أحد الأشخاص بإطلاق صاروخ وشماريخ ألعاب النارية، أدى إلى أشتعال النيران فى الأشجار، وتطايرت ألسنتها حتى وصلت لمنزل مجاور لها، دون وقوع إصابات.

الشماريخ والألعاب النارية تسببت في إرهاب كافة المواطنين

وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة أن الشماريخ والألعاب النارية تسببت في إرهاب كافة المواطنين القاطنين بذات المنطقة خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.