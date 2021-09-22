حالات سحب أراضي «الإسكان» من الفائزين بها.. منها «التنازل عنها للغير»

من حين لآخر، تطرح وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قطع أراضٍ بمساحات وأسعار مختلفة، بنظام سداد يسمح للعميل المتقدم لحجز قطعة أرض، بتقسيط باقي ثمن قطعة الأرض، لمدة تصل إلى 3 سنوات، لمواجهة تجار الأراضي السكنية، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، ومكاسب السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين، الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

أراضي «الإسكان» في المدن الجديدة

وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لأكثر من مواطن، إمكانية الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين عن 4 أفراد في القطعة الواحدة، عكس وحدات الإسكان الاجتماعي، التي لا يسمح فيها باشتراك أكثر من مواطن.

حالات سحب أراضي «الإسكان» بعد الفوز بها

وقد تسحب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطعة الأرض من العميل بعد فوزه بها، أي إلغاء تخصيص الأرض له، ويرجع ذلك إلى مخالفة العميل الحاصل على قطعة أرض، الشروط المنصوص عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، والتي حذّرت الهيئة العملاء المتقدمين لحجز قطعة أرض، من القيام بها حتى لا يتم سحب قطعة الأرض منه.

وتعد من أبرز الحالات التي يتم فيها سحب قطعة الأرض من العميل الفائز بها، أي إلغاء التخصيص له، هو التصرف في قطعة الأرض، أو التنازل عنها للغير، وحال عدم البناء على قطعة الأرض، خلال المدة التي حددتها الهيئة للبناء، كحد أقصى 5 سنوات، وتغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحال عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الأرض، وحال عدم استكمال العميل المخصص له قطعة الأرض سداد نسبة الـ25% من إجمالي ثمن الأرض، فضلًا عن 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.