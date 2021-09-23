أمريكا تحدد الفئات العمرية المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح فايزر

قامت هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، بإجازة جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر وكذلك غيرهم من الأمريكيين المعرضين للإصابة بمرض «كوفيد - 19» وذلك بعد سته أشهر من إكمالهم أول جرعتين، ما يجعل العديد من الأمريكيين مؤهلين لتلقي جرعة ثالثة المعززة الآن.

اللجنة الاستشارية للقاحات تتبنى خطة إعطاء اللقاحات المعززة

وقالت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية في تقرير لها إن قرار هيئة الغذاء والدواء يتبع إلى حد كبير التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية الرئيسية للقاحات في اجتماع الوكالة استمر أكثر من 8 ساعات في نهاية الأسبوع الماضي.

وتابعت «سي إن بي سي» أن اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة صوتت بـ16 صوتًا مقابل صوتين ضد توزيع اللقاحات على الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق، قبل أن تتبنى بالإجماع خطة بديلة لإعطاء اللقاحات المعززة للأمريكيين الأكبر سنًا والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا بالفيروس القاتل.

17 % من سكان الولايات المتحدة أكثر عرضة لخطر الوفاة بكورونا

وتابع التقرير، أن الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر يشكلون ما يقرب من 17 ٪ من سكان الولايات المتحدة، إلا أنهم أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب فيروس كورونا، حيث يمثلون أكثر من 77 ٪ من جميع وفيات الفيروس، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت إذنًا للاستخدام في حالات الطوارئ باستخدام لقاح فايزر للأمريكيين الأكبر سنًا والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا والذين يعانون من حالات طبية تعرضهم لخطر الإصابة بمرض شديد.

كما وضعت الهيئة تعريفًا واسعًا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا وهو «الأشخاص الذين تعرضهم المؤسسات أو المهني المتكرر للفيروس لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من كوفيد».

وترك ذلك مساحة كافية للمناورة بالنسبة لمراكز السيطرة على الأمراض لإعطاء الجرعات الثالثة من اللقاح المحتملة للأشخاص في دور رعاية المسنين والسجون وموظفي الصحة في الخطوط الأمامية وغيرهم من العاملين الأساسيين الذين كانوا من بين الأمريكيين الأوائل الذين حصلوا على اللقاحات الأولية في ديسمبر.