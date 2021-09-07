وزير الصحة الإيطالي: سنبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا الشهر الجاري

أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أن دولته ستبدأ في إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا لمجموعات من الأشخاص الذين يعتبرون أكثر عرضة للخطر بشكل خاص، هذا الشهر، موضحا: «لدينا الجرعة الثالثة في إيطاليا، وسنبدأ في سبتمبر، بمرضى ضعفاء مثل مرضى الأورام وزرع الأعضاء، لذلك سنبدأ بالجرعات الثالثة الأولى في إيطاليا في سبتمبر، ثم سنقوم بتحليل الأمور للاستمرار مع الأشخاص الذين تجاوزوا الثمانينيات والمقيمين في دور الرعاية والطواقم الطبية، الذين كانوا أول المجموعات التي حصلت على اللقاح»، وذلك بحسب وكالة «أنسا» الإيطالية.

التلقيح سيتم مع أو بدون موافقة وكالة الأدوية الأوروبية

وقال الوزير الإيطالي: «الموافقة النهائية من وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاحات ستجعل كل شىء أسهل، لكن اللقاحات آمنة بالفعل، وبالتالي يمكن للجميع تلقي اللقاح حتى بدون تلك الموافقة، كما كان الحال بالنسبة للطواقم الطبية».

وكان كل من وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، قد أعربا بالفعل عن آرائهما حول هذا الموضوع.

سبيرانزا يقترح إلزام الجميع بالتطعيم

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن «سبيرانزا» اقترح أيضًا أن البلاد قد تفرض قيودا تلزم جميع الإيطاليين بالتطعيم، كما كان متوقعًا الأسبوع الماضي من قبل رئيس الوزراء ماريو دراجي، الذي قال خلال مؤتمر صحفي، إن الإيطاليين قد يضطرون إلى الحصول على التطعيم، بمجرد أن تمنح وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها المشروطة على أربعة لقاحات.

برونيتا يتوقع إصدار قانون إلزامي نهاية هذا الشهر

وقال وزير الإدارة العامة ريناتو برونيتا، إنه إذا لم تصل البلاد قريبًا إلى مستوى تطعيم يتراوح بين 80٪ و90٪، فإن الحكومة ستصدر قانونًا لفرض تلقي لقاح كورونا بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يعارضون التلقيح، وسيتم اتخاذ قرار بحلول نهاية الشهر.

يذكر أن إيطاليا سجلت 3361 حالة إصابة جديدة يوم أمس، وتوفيت 52 أخرى بسبب فيروس كورونا، حيث بلغ عدد القتلى في البلاد الآن 129 ألفا و567 قتيلا.