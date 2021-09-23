أمطار في عدة مناطق وانخفاض الحرارة.. الأرصاد: أجواء خريفية اليوم وغدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، اليوم وغدا، والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لتتناسب مع الطقس الخريفي الذي تشهده البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تشهد عددا من المناطق المختلفة سقوط الأمطار كسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والتي ستكون من خفيفة إلى متوسطة، وقد تمتد فجرا إلى القاهرة لكنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة وعلى مناطق دون الأخرى.

كثافة الشبورة المائية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية، اليوم الخميس، على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والطرق القريبة من المسطحات المائية، كما سيقل الإحساس بالرطوبة الموجودة، كما ستشهد الفترة المقبلة منخفضات جوية، تساعد على تكوين السحب الممطرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 32 22

طنطا 31 22

شبين الكوم 32 23

دمنهور 32 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 30 22

سيوة 35 20

بورسعيد 30 22

دمياط 30 22

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 23

العريش 30 23

رفح 30 22

رأس سدر 36 23

نخل 34 17

نويبع 34 27

طابا 34 25

كاترين 31 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 38 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 25

إدفو 41 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 27

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 28

والجدير بالذكر أن فصل الخريف بدأ أمس الأربعاء والموافق 22 سبتمبر من عام 2021، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، كما يقل الإحساس بالرطوبة الموجودة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية والقريبة من المسطحات المائية.