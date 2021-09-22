انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 32

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، حيث أشار الخبراء إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الخميس على كافة الأنحاء.

مائل للحرارة نهارا على القاهرة وبحري

وأشار خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، إلى أنه يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

رياح نشيطة على السواحل الشمالية

ويسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة «30-60%».

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما سيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد إنّ حالة البحر المتوسط مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 32 22

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 32 22

طنطا 31 22

شبين الكوم 32 23

دمنهور 32 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 30 22

سيوة 35 20

بورسعيد 30 22

دمياط 30 22

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 23

العريش 30 23

رفح 30 22

رأس سدر 36 23

نخل 34 17

نويبع 34 27

طابا 34 25

كاترين 31 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 38 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 25

إدفو 41 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 27

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 28.