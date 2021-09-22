توقعات الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. أمطار وانخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من غد الخميس 23 سبتمبر، حتى السبت 25 من نفس الشهر.

ويتوقع خبراء الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة بدءا من غد الخميس، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد انخفاض درجات الحرارة تدريجيا اعتبارًا من الخميس، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، ليسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء الخميس، على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.