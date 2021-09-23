حالة الطقس اليوم 23-9-2021.. أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث أشار الخبراء إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الخميس على الأنحاء كافة.

وأضاف خبراء الأرصاد وفق بيان صادر عن الهيئة، أنّه يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ويسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدلا على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة (30-60%)، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما سيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنّ حالة البحر المتوسط ستكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 32 22

طنطا 31 22

شبين الكوم 32 23

دمنهور 32 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 30 22

سيوة 35 20

بورسعيد 30 22

دمياط 30 22

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 23

العريش 30 23

رفح 30 22

رأس سدر 36 23

نخل 34 17

نويبع 34 27

طابا 34 25

كاترين 31 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 38 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 25

إدفو 41 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 27

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 28