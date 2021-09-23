نيابة الشرقية تستأنف التحقيق مع «الرجل العاري» وعمه بالاستماع للشهود

استأنفت نيابة منيا القمح بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها، اليوم الخميس، مع المتهم العاري وعمه بقرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وقال مصدر قضائي لـ«الوطن»، إنه من المقرر التحقيق مع المتهمين والاستماع لأقوال عدد من الأهالى بينهم عمدة القرية والخفير الشاهد على الواقعة، وأوضح أن النيابة العامة ستطلع علي تحريات المباحث حول واقعة الرجل العاري.

أمن الشرقية يرصد منشورات علي الفيس بوك لرجل يسير عاريا في قرية النعامنة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، منشورات جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفيد بقيام أحد أهالي قرية «النعامنة»، التابعة لدائرة المركز، بالتجرد من ملابسه وسيره عاريا بأحد شوارع القرية تنفيذا لرهانه مع «عمه»، 55 عامًا، حيث طلب منه الأخير التجرد من ملابسه والسير عاريا مقابل الحصول على 25 ألف جنيهًا.

تحريات المباحث تؤكد صحة الواقعة

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث منيا القمح للقرية، وبالتحري عنها تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين أن المتهم يدعى «س.أ»، 40 عامًا، تجرد من ملابسه تمامًا وسار عاريًا في أحد شوارع القرية ومر من أمام منزل العمدة، وحاول أحد الخفراء إعطائه جلبابًا ليستر جسده إلا أنه رفض واستكمل السير دون التحدث مع أي شخص، ثم عاد إلي عمه المدعو «م.أ»، 55 عامًا، وحصل منه علي مبلغ 25 ألف جنيه تنفيذًا للرهان.

وتم إلقاء القبض علي المتهمين وتحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام والتحريض عليه، واستأنفت النيابة العامة التحقيق معهما اليوم والاستماع لشهود الإثبات.