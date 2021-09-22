اعترافات «الرجل العاري» في الشرقية: «كنا بنهزر.. وعمي اللي حرضني»

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على الرجل الخمسيني، صاحب فيديو المراهنات «العاري»، ويدعي «سعيد.أ»، كما تم ضبط عمه بتهمة تحريضه على تنفيذ التحدي من أجل كسب الرهان والحصول على 25 ألف جنيه من أصدقائه الذين دخلوا معه في رهان «أجل أن يمشي عاريًا بشكل تام في شوارع قرية النعامة في منيا القمح».

تجرد من ملابسه للحصول على 25 ألف جنيه

وأضافت المصادر، أن المتهم تجرد من ملابسه بشكل تام، وظل يتجول في شوارع قرية النعامة وكسب الرهان لكن بعد دقائق من الواقعة حدثت خلافات ومشادات كلامية بين أسرة المتهم وجيرانه بالقرية، واستمرت الخلافات بين الجانبين وأخطرت الشرطة فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وفحصت البلاغ الذي تبين صحته.

اعترافات صاحب الفيديو العاري: كنا بنهزر

وأشارت إلى أن الرجل الخمسيني، تم اقتياده إلى مركز شرطة منيا القمح؛ لاستجوابه وبسؤال المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة وأقر بصحة الفيديو بقوله: «إحنا كنا بنهزر عادي»، مشيرًا إلى أنه كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه وكان من بينهم عمه، واتفق أصدقاؤه على الرهان نظير 25 ألف جنيه من يمشي في الشارع عاريًا، وأنه تراجع في البداية لكن عمه حرضه على كسب الرهان حتى يأخذ النقود.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل الرجل صاحب الفيديو العاري في الشرقية وعمه، إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة الفعل الفاضح العلني.