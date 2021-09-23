مجلس الأهلي يحدد موعد الانتخابات الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا عصر الثلاثاء المقبل، لمناقشة العديد من الملفات داخل فروع النادي الثلاثة، وبعض الموضوعات المتعلقة بقطاع النشاط الرياضي الذي يرأسه رؤوف عبدالقادر، الخاصة ببعض الفرق والمسابقات التي سيشارك في النادي الفترة المقبلة.

ويحدد مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه المقبل، موعد انتخابات النادي، لانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة جديدة، حيث تنتهي مدة المجلس الحالي بنهاية العام الحالي، وفقًا لمصدر مُطلع داخل النادي.

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