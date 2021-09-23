قمة هواوي 2021 اليوم تناقش «الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس»

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر «هواوي كونكت 2021»، في القطاع التقني على المستوى العالمي والذي تنظمه هواوي سنويا.

وافتتح إريك شو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي، المؤتمر، حيث ألقى كلمة بعنوان «مواصلة الابتكار لدفع عجلة التحول الرقمي».

وسيناقش المؤتمر الذي تستضيفه الصين، الذي يقام في العام الحالي تحت شعار «آفاق التحول الرقمي»، كيفية تعزيز التكامل بين التقنيات الرقمية ومختلف سيناريوهات الأعمال والمعرفة التقنية للتغلب على التحديات التي تواجه الشركات، وكيفية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لبناء نظام إيكولوجي تقني مفتوح وتحقيق النجاح المشترك.

66 جلسة بحضور أكثر من 200 مسؤول

ومن المقرر أن يتم إلقاء أربع كلمات رئيسية في المؤتمر الذي سيشهد كذلك تنظيم خمس قمم، وعقد 66 جلسة عمل بمشاركة أكثر من 200 شخص، بمن فيهم أصحاب الرؤى في القطاع التقني وقادة الأعمال وكبار خبراء التكنولوجيا وشركاء النظام الإيكولوجي.

وسيتم بث فعاليات المؤتمر مباشرة بـ11 لغة عبر الموقع الإلكتروني لشركة هواوي وشركائها من وسائل الإعلام.

وتحدث إريك شو في كلمته، عن أهمية مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي باعتباره من العوامل الأساسية لتنفيذ مهمة هواوي التي تهدف إلى توفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.

وقال «شو»: «يعتمد التطور في المجال الرقمي على التكنولوجيا الرقمية، لذا يجب علينا مواصلة الابتكار وتحقيق القيمة من أجل تطوير التقنيات الرقمية، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والشبكات، والتي تعتبر من التقنيات الأساسية لدفع عجلة التحول الرقمي».

الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس أبرز القضايا المناقشة

وسيناقش المؤتمر في العام الحالي، مجالات الاستخدام العملي للتقنيات الحديثة، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في جميع القطاعات، وكيفية تعزيز الكفاءة والتنوع وثبات الأعمال في جميع المؤسسات في ظل التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم.