«التعليم العالي» تشيد بالتعاون مع هواوي: قدّمت 10 معامل لجامعات حكومية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، هو تاو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى العالمية، وفينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بحجم التعاون مع شركة هواوي العالمية، باعتبارها رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى تقديم الشركة 10 معامل تدريب تكنولوجية مجهزة بالكامل لـ10 جامعات حكومية في مجال الحوسبة السحابية وتكنولوجيا شبكات الحاسب، وإطلاق مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن التعاون مع الوزارة في مجال الاختبارات الإلكترونية الموحدة.

«عبدالغفار» يستعرض استراتيجية «التعليم العالي» في التحول الرقمي

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في مجال التحول الرقمي، والتي تستهدف التحول للجامعات الذكية، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، والتي انعكست على نوعية المهارات المطلوبة في الخريجين، خاصة في مجالات التكنولوجيا الجديدة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات، ومنها: متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين لتطوير البنية التحتية للجامعات، وتطوير المواهب الشبابية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للمساهمة في استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إضافة إلى مشاركة شركة هواوي في مؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، كأحد الرعاة الرسميين للمؤتمر، والذي تنظمه الوزارة في سبتمبر المقبل.

كما ناقش الجانبان سبل تقديم الشركة الدعم التكنولوجي للجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان الدولية، العلمين، الجلالة، المنصورة الجديدة)، وآليات التعاون بين الشركة وبعض الجامعات التكنولوجية الجديدة بشرق بورسعيد، وبرج العرب، وأسيوط، وبني سويف.

هواوي: مصر دولة رائدة في المنطقة

من جانبه، أكد هو تاو حرص شركة هواوي على دعم علاقاتها مع مصر، باعتبارها دولة رائدة في المنطقة، تسعى من خلالها لنقل خبراتها في التكنولوجيا داخل أفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الوزارة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

حضر اللقاء، هالة عرندة نائب رئيس شركة هواوي للعلاقات الحكومية، جو خبير تكنولوجيات التعليم العالي والبحث والتطوير بالشركة، وما ين مدير عام العلاقات العامة والاتصال بالشركة.