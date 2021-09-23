رنا سماحة تعود لزوجها سامر أبو طالب.. والأخير: أنا آسف «فيديو»

نشرت المطربة رنا سماحة عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو صلحها هي وزوجها الملحن سامر أبو طالب.

وعلق سامر في البداية، قائلا: «أولا الحمدلله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لأم مالك مراتي وحبيبتي وأم ابني اللي اكتشفت في الفترة اللي فاتت دي إني مقدرش أعيش من غيرها».

وأضاف الملحن: «ولا حتى بكون مبسوط في أي حاجة حتى أبسط الأشياء، هي لازم تكون فيها معايا، بحبها أوي بجد يمكن كنت أوقات بعند، بس اكتشفت إني فعلا مينفعش أكون غير ليها».

سامر أبو طالب لزوجته: آسف لو زعلتك

وتابع: «هي متنفعش تكون غير ليا، آسف لو زعلتك في أي حاجة، وربنا يباركلي فيكي ويحفظنا من كل شر، ويبعد عننا الحسد والحقد، واللي كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا».

واختتم سامر أبو طالب: «نيجى بقى لبرنس قلبي ابنى وقرة عيني حبيبي وصاحبي وأخويا اللي لسه مشوفتوش مالك، مش هقولك غير إني بحبك، ولما تيجي بالسلامة هقولك حاجات كتير أوي نفسي أقولهالك، ومش هتفارق حضني أبدا، بحبك يا رنا وبحبك يا مالك، شكرا للناس اللى كانوا بيكتبولي كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تاني مع بعض».

رنا سماحة: ربنا ميحرمناش من بعض

وردت رنا سماحة، قائلة: «الحمدلله يا حبيبي ربنا يخلينا لبعض يا رب ويخليك ليا ولمالك يا رب ويبعد عننا أي حاجة وحشة، عيشنا فترة صعبة والحمدلله إنها عدت، مفيش بينا أسف يا أبو مالك».

وأضافت: «ربنا ميحرمناش من بعض ويحفظ بيتنا ويكبر ويعمر بوجودك وسطنا».

رنا سماحة ترفض الحديث عن حياتها الخاصة

وتداول رواد السوشيال ميديا خبر انفصال رنا سماحة، ورفضت التعليق على الأمر، وكتبت قائلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خطيبتك، مراتك، طليقتك، أيا كان الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها.. ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل.. ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (كبيرة من الكبائر).. ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة.. ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام.. ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية.. بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها....».