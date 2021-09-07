رنا سماحة تعلن اسم مولودها المنتظر.. وتهديه أغنية «روح ماما»

أطلت المطربة رنا سماحة على جمهورها في أولى حفلاتها بساقية الصاوي بعد جدل انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب وحملها.

وشدت سماحة بمجموعة من أغانيها، بجانب أكثر من أغنية للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

«روح ماما» جديد رنا سماحة لابنها المنتظر

كما غنت رنا سماحة أغنيتها الجديدة «روح ماما» والتي أهدتها لمولودها، وقالت أنها ستطرحها كاملة خلال الأيام القادمة.

كما قدمت في الحفل أكثر من أغنية مع مينا عطا منها «عيش حياتك» و«أنا الصاحب».

وقدمت للجمهور، رسامة شابة على المسرح واحتفلت معها بعيد ميلادها.

وأحضر جمهورها تورتة على شكل «نونو» إشارة لمولودها وقالت رنا مازحة «شكل ابني خلي بالكم منه».

رنا سماحة تكشف اسم ابنها

قالت سماحة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» قبل الحفل، إنها ستسمي ابنها مالك لأنها تحب ذلك الاسم، وأنها لا تمارس رياضة في الوقت الحالي وأن الرياضة ستكون في الأشهر الأخيرة من الحمل، ولكنها تسير على نظام غذائي في الوقت الحالي.

وحرصت سماحة على عدم الحديث إطلاقًا عن خبر انفصالها مؤخرًا عن زوجها الملحن سامر أبو طالب مكتفية بجملة «حياتي خط أحمر».

وطرحت سماحة مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «أوبا» وتقول كلماتها ..

لأة! .. حد يأكدلي ها؟ .. مش سامعة كويس لحظة! .. بيقوللي بحبِك جد ده والا انا شكلي بهيس

يوه .. اه هقع من طولي يوه .. جنني فضولي بحلم .. والا انا في حقيقةهو فين ياناس بقا هاتوهولي

اوبا اوبا اوبا اوبا اوباده اللي قال زمان بنات اوروباجه وقال بحبك انتي بس وعقلي راح خلاص وجاتلي هوبا