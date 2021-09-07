تفاصيل أول حفل لـ رنا سماحة بعد أنباء انفصالها: تقدم «علاقة فاشلة»

تُحيي الفنانة الشابة رنا سماحة، حفلًا غنائيًا، بساقية الصاوي، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، ويعد الأول لها بعد أنباء انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب.

ويشهد الحفل مفاجئات عدّة، لعل أبرزها حضور عدد من زملاء رنا سماحة المطربين، كضيوف، وتقديم فقرات غنائية معها، منهم مينا عطا، وأحمد زعيم، ومحمد سراج، وشيرين يحيى، وكذلك الشاعر أحمد حسن راؤول، والموزع جلال فهمي، والملحن محمد فخراني.

وقالت رنا سماحة، إنّ المذيع ممدوح الشناوي، سيُقدم حفل اليوم؛ إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الحفلة متحلاش غير لما تتقدم بصوت إعلامي وفنان ونجم متميز زي أخويا النجم الجامد جدا ضيفنا الغالي».

وأجرت رنا سماحة، بروفات لأكثر من يومين، استعدادًا للحفل؛ إذ كانت تنشر مقاطع فيديوهات على هامش التحضيرات، واعدة الجمهور بتقديم باقة متنوعة من الأغاني.

وتُقدم رنا سماحة، أغنية جديدة لأول مرة، على هامش الحفل، تحمل اسم «علاقة فاشلة»

كلمات أغنية «علاقة فاشلة»

أنا اتهزمت وكنت فاكرة الحب أسهل من كده..

أنا اتهزمت ومن النهارده خلاص بقيت متمردة..

إعلان لحب بينتهي ومشاعري قدروا عليك خلاص..

إعلان لحب بيتنسي وعلاقة فاشلة من الأساس..

في هواك لغيت شخصيتي.. ومعاك نسيت حريتي..

زادت في حبك وحدتي.. هتقولي إيه أنانيتك مالهاش حدود.. إحساس بيخنق م البرود

اسألتي ملت من الردود.. واللي انت فيه..هو انت إيه أنا بعترف شاطر في دور المسكنة..

هو انت إيه مش لاقي حاجة وفاضي تجرح فيا أنا..

قلبي انكسر اديت كتير.. أكتر من الي اتخيلهقلبي انكسر .. خليتني اضعف م الي كنت استحمله..

في هواك لغيت شخصيتي ..ومعاك نسيت حريتي..

زادت في حبك وحدتي .. هتقولي ايهانانيتك مالهاش حدود.. احساس بيخنق م البرود

اسألتي ملت م الردود.. واللي انت فيه.