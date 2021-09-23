النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة شاب سقط من أعلى عقار بالإسكندرية

طلبت نيابة الرمل ثان، شرق الإسكندرية، تحريات المباحث حول مصرع شاب يدعى «فارس م»، الشهير بـ«روسيا»، 18 سنة، حيث سقط من أعلى عقار بمنطقة الترعة المردومة، وعثر الأهالي على جثته في «منور» العقار.

تفاصيل سقوط شاب من أعلى عقار في الإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة مديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب في «منور»، أحد عقارات شارع الترعة المردومة، شرق الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الشاب بالعقار المشار إليه، وعلى جسده أثار سقوط من علو.

شبهة جنائية وراء مصرع «فارس روسيا»

ووفقاً لتحقيقات المباحث المكثفة لفك لغز مصرع «فارس روسيا»، تبين أنه سقط فى منور أحد العقارات بشارع «الترعة المردومة»، وتم اكتشاف وفاته بعد عثور أحد السكان على جثته في المنور.

جنازة مهيبة للشاب السكندري فارس روسيا

فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، ومن ثم أصدرت النيابة تصريح بالدفن، حيث تم دفنه مساء أمس، في جنازة مهيبة بدأت من شارع محمد نجيب حتى مدافن سيدي بشر، نظراً لمحبة سكان المنطقة للشاب الذي أنهى دراسته في مدرسة الصنايع 5 سنوات وكان يستعد للالتحاق بكلية الهندسة.