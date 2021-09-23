«زراعة الإسكندرية» تتابع حالة محصول القطن في إدارة العامرية

واصلت مديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل الوزارة، متابعة زراعات القطن في أراضي العامرية، عبر المرور بشكل دوري للتأكد من وضع الزراعات وحالتها.

وقال المهندس طارق زكي، إن المهندس الأمير الخولى، رئيس قسم المكافحة بإدارة العامرية الزراعية، تابع حالة المحاصيل بزمام إدارة العامرية الزراعية، وتلاحظ أن المحصول بحالة جيدة ونسبة التفتيح وصلت إلى 20% حتى اليوم نظراً لتأخر موعد الزراعة بمحافظة الإسكندرية.

زراعة الإسكندرية استهدفت زيادة مساحة المساحات المنزرعة من القطن

وأضاف «زكي»، لـ«الوطن»، أن المديرية استهدفت زيادة المساحات المنزرعة من القطن خلال الموسم الصيفي، بما يمثل قيمة كبرى لعودة زراعة القطن المصري ذو الجودة العالية.

وأوضح أن المديرية تعمل على ذلك الهدف من خلال تنظيم ندوات للمزارعين تحث على ذلك، لافتا إلى أن الأسمدة الزراعية لمحاصيل الموسم الصيفي متوفرة، مؤكدًا عدم حدوث مشاكل في توافر الأسمدة منذ فترة.

2000 فدان قطن في الإسكندرية

من جهتها قالت المهندسة تريز سعد، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالمديرية، إن مساحات القطن المنزرعة تصل إلى 2000 فدان، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت التقاوي اللازمة لإدارة التقاوي بالمديرية، وهو مصدر موثوق تنصح المديرية المزارعين به لضمان سلامة المحصول.

وأضافت لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز ندوات استعدادًا للموسم الشتوي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، من خلال البروتوكول المقام بين المديرية ومركز البحوث الزراعية.