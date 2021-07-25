محافظ الإسكندرية للمصطافين: متنزلوش البحر بعد المغرب.. معظم حوادث الغرق ليلية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الشواطىء مفتوحة من الثامنة صباحًا وحتى وقت الغروب، وبعدها يتم إخراج المواطنين من الشاطىء، موضحًا أن نزول البحر ليلًا خطر، حيث إن المنقذين لا يرون شيئا، وأغلب حالات الغرق التي وقعت كانت ليلية، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر ليلا، موجهًا حديثه لهم: «اتمشوا على الكورنيش أحسن».

وأضاف «الشريف»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المحافظة استقبلت 4 ملايين زائر خلال أيام عيد الأضحى، منهم زوار اليوم الواحد، وآخرون يقضون عدة أيام، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق تكاد تكون 100%، وهناك توافر للسلع الغذائية في المحافظة، ويتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على أرواح المصريين والمصطافين.

من ناحية أخرى، أوضح محافظ الإسكندرية، أن هناك 133 ألف قرار إزالة صادر لعقارات مخالفة، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، لافتا إلى وجود فاسدين ومرتشين خلف إنشاء عقار الأنفوشي المائل، وتم إحالة أمر عقار الأنفوشي المائل للنيابة العامة والإدارية، ومن كان سببًا في إنشاء في العقار المائل بسبب إهماله وتقصيره في عمله سيلقى محاسبة تكافئ تقصيره.

وأردف أنه سيتم التواصل مع المقاول صباح الغد للشروع في عملية إزالة الطوابق المخالفة، حسبما أوصت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، التي سيتم العمل بكل توصياتها، ولم يتم ضبط صاحب العقار المائل حتى الآن، مشددًا على أنه سيتم تقديم للنيابة العامة خلال 24 ساعة من ضبطه، وسيتم إخلاء المنقولات بطريقة معينة صباح الغد، وفقا لتوصيات لجنة كلية الهندسة قبل أن يتم إزالة الأدوار المخالفة.