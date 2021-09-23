«التجارة» تفتتح فعاليات الدورة الـ14 لمعرض المنتجات المصرية في الأردن

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة مها العلي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، فعاليات الدورة الـ14 لمعرض المنتجات المصرية في الأردن، والذي يقام بالعاصمة عمان خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 36 شركة مصرية في قطاعات «الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية والمنتجات الجلدية والحرف اليدوية والأثاث المنزلي»، إضافة إلى عدد من منتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر الافتتاح بحسب بيان عن الوزارة، السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، حاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، ومحمد المغربي، المستشار التجاري بإدارة المشرق العربي بجهاز التمثيل التجاري، ومنى عبود، رئيس المكتب التجارى المصري بعمان.

مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

وقالت الوزيرة، إنّ الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، والارتقاء بها لمستويات متميزة، خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل، مشيرةً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتي البلدين لإنشاء مشروعات تعاون ملموسة تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضحت جامع، أنّ معرض المنتجات المصرية بالأردن يمثل أحد المعارض الناجحة التي تكتسب مكانة خاصة لدى المنتجين المصريين، خاصة أنّه يقام في دولة الأردن الشقيقة، مشيرة إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم أواصر التعاون بين مصر والأردن، والتوجه نحو دعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص، ورفع معدلات التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والأردن.

جامع: السوق الأردني نافذة قوية على أسواق العراق وفلسطين وسوريا

واضافت الوزيرة، أنّ المعرض يلقى قبولا من جانب الشركات المصرية الراغبة في الانفتاح على السوق الأردني باعتباره سوقا واعدا ونافذة قوية على الأسواق المجاورة التي تتضمن السوق العراقي والفلسطيني والسوري، كما يعد فرصة قوية لإبرام تعاقدات بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الأردنية، وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل بين الجانبين، مشيرةً إلى أنّ المعرض يحظى بإقبال كبير من المستهلك الأردني، خاصة لما تتمتع به المنتجات من سمعة طيبة ورواج كبير بالسوق الأردني.

ووجّهت جامع، الشكر للشركات المصرية الجادة والحريصة على المشاركة في المعرض المهم، لتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه الصناعة المصرية من تقدم في مختلف القطاعات، وكذا للسلطات الأردنية التي ساهمت في تقديم الدعم اللازم للمعرض.

من جانبها، أكدت المهندسة مها العلي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، حرص المملكة على تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيرةً إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والأردن لمستويات متميزة، تصب في مصلحة شعبي البلدين والاقتصادين المصري والأردني على حد سواء.

العلي: تنظيم متميز للمعرض.. والمنتجات المصرية تحظى بقبول ورواج كبيرين في الأردن

وأشادت العلي، بالتنظيم المتميز للمعرض وجودة المنتجات المصرية المعروضة، التي تحظى بقبول ورواج كبيرين بالسوق الأردني، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية المكثفة لتأمين العارضين والزائرين بمستوى طبي وقائي متميز.

وتفقدت الوزيرتان، مركزي تصميم الملابس التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن استكشاف فرص التعاون بين المؤسسة وجهاز المشروعات الصغيرة في مصر.

بدورها، قالت مي عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إنّ المعرض يعكس عمق العلاقات الثنائية المصرية والأردنية، ويحظى بثقل اقتصادي متميز على صعيد المنطقة العربية والدولية، مشيرةً إلى أنّ المعرض يمثل نافذة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والأردن خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت عسل، أنّ المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ويقام على مساحة 3500 متر، ويضم منتجات 36 شركة موزعة على 16 جناحا متنوعا.