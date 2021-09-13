«جامع» تستعرض الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية بـ«إكسبو 2020» بدبي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات إكسبو 2020 في دبي تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرة إلى أن الجناح المصري سيكون محط أنظار زائري المعرض لما يتضمنه من إبهار في التصميمات والمحتوى، وبما يعكس الهوية المصرية.

تصريحات الوزيرة جاءت خلال زيارتها للجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 بدبي، حيث تفقدت الوزيرة الاستعدادات النهائية بالجناح تمهيدًا لانطلاق فعاليات إكسبو 2020 بدبي نهاية الشهر الجاري.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة السفير شريف البديوي، سفير مصر بالإمارات، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بهذا الحدث الدولي الهام، والسفير أشرف الديب، قنصل عام مصر بدبي، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

نيفين جامع: مصر ستبهر العالم بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تعول على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في «الإكسبو»، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي، ووضع اللمسات النهائية للمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية ليعكس المحتوى ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت «جامع» أن مبني الجناح المصري المشارك بـ«إكسبو» يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن الجناح المصري سيتضمن فرصًا جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض.

نقل التابوت المصري المكتشف مؤخرًا

وقد استعرضت الوزيرة آخر التطورات المتعلقة بنقل التابوت المصري المكتشف مؤخرًا بمنطقة سقارة الأثرية، والذي سيتم عرضه بالجناح المصري لـ«إكسبو»، حيث من المقرر وصول التابوت لمقر الجناح خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لبدء عرضه بالجناح اعتباراً من مراسم الافتتاح، مشيرةً إلى أنه سيتم أيضاً عرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالمعرض بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإقبال من جموع الزائرين المهتمين بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 بدبي، أنه من المقرر المشاركة بعدد من الأحداث والفعاليات الدولية خلال مدة الإكسبو التي تبلغ 6 أشهر وتضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، مشيراً أن مصر ستحظى بحضور فعال خلال الإكسبو على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض التطورات في هذا الملف، من حيث نتائج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة، فضلاً عن وجود فرص لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة لاستغلاله من خلال التنسيق مع الشركات المصرية المهتمة بهذا الأمر.

وجهة استثمارية متميزة

وأضاف «مغاوري» أنه سيتم تقديم مصر في الإكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقع الجناح المصري في منطقة الفرص التي تُعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس أهمية مصر، ولا سيما لما تتميز به من خبرات وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، لافتاً إلى أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة الإكسبو إقامة 103 فعاليات، تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.