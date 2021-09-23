«السياحة والآثار» تنشر فيلما دعائيا لأسيوط للترويج للمحافظات

استكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أيام الشهر الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي للمحافظات المصرية.

ونشرت وزارة السياحة والآثار فيديو ترويجيًا قصيرًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة أسيوط.

وأطلقت هذه الحملة منذ بداية سبتمبر الجاري ولمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالًا بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

الرابط الإلكتروني للفيديو

محافظة أسيوط:

تعتبر محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر وهي تطل على نهر النيل، ومن أشهر المعالم السياحية والأثرية بها «الدير المحرق الذي مكثت به السيدة العذراء حوالي 6 أشهر، وقرية الهمامية الأثرية وجبانة الأمراء بقاو الكبير، وقناطر أسيوط، ودير درنكة الذي يعتبر النقطة الثانية من نقاط رحلة العائلة المقدسة عندما جاءت إلى أسيوط، ومقابر مير بالقوصية، والمسجد الأموي، والوكالات الإسلامية».