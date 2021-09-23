النيابة تتحفظ على فيديو «الرجل العاري» بالشرقية.. والمتهم: «كنت بأدب عمي»

تحفظت النيابة العامة على فيديو الرجل العاري في الشرقية، وواجهت المتهم وعمه بما تضمنه الفيديو من مشاهد مخلة فأقرا بصحتها، كما استدعت 5 من سكان القرية لسماع أقوالهم، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

«الوقوف بجانب أعمدة الإنارة والسير من أمام منزل العمدة».. كانت تلك هي شروط نفذها الرجل العاري في قرية النعامنة بالشرقية حتى كسب الرهان مع عمه وحصل على 25 ألف جنيه، بحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث إذا تجرد الرجل الذي يبلغ 52 عامًا، من ملابسه وأصبح «كما ولدته أمه» وطاف شوارع قرية النعامة ووقف بجانب كل عامود إنارة قرابة 30 ثانية، قبل أن ينهي الرهان بالمرور من أمام منزل عمدة القرية في مشهد مؤسف تم رصده بالفيديو من قبل عمه الذي دخل معه في تلك المراهنة المجنونة.

الرجل العاري: كنت بأدب عمي بالفلوس

النيابة العامة نسبت إلى الرجل العاري تهمة الفعل الفاضح العلني في الطريق العام، بينما اتهمت شريكه «عمه» بتحريضه على ممارسة الفسق والفجور.

وخلال التحقيقات، قال المتهم الرئيسي «س.أ»، إن الواقعة كانت مجرد مزاح عادي خلال جلسة سهر جمعته مع عمه أمام منزله في القرية، مشيرًا إلى أن عمه قال له: «عليا الطلاق ما تنفذ الرهان وتمشي ملط وتوقف قدام كل عمود كهربا نصف دقيقة وتعدى من قدام بيت العمدة هتاخد 25 ألف جنيه»، مؤكدًا أنه أصر على تنفيذ الرهان مع عمه حتى يأخذ منه المبلغ زاعمًا تأديبه ليتوقف عن المراهنات.

عم الرجل العاري: سعيد خلع هدومه فجأة

أما المتهم الثاني، فقال أمام النيابة: «الواقعة كلها عبارة عن هزار، كنا قاعدين قدام بيت سعيد والساعة 10 بالليل هزرنا مع بعض كتير وفي نهاية الجلسة عقدنا مراهنة على مبلغ 25 ألف جنيه نظير من يمشي ملط في الشارع ويقف قدام أعمدة الإنارة ويمشي من قدام بيت العمدة، وفجأة لقيت سعيد خلع هدومه ومشي ملط فعلًا».