الهجرة تدعو شباب الدارسين بالخارج تقديم أفكار تكنولوجيا مكافحة الفساد

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن فرصة لمشاركة شباب الدارسين في الخارج للتقديم في برنامج برمجة الأفكار حول تكيف استخدام التكنولوجيا لمكافحة الفساد ونشر المفاهيم العدالة والسلامة، وذلك من خلال مركز «هاكاثون الشباب الأفريقي لمكافحة الفساد».

وأضافت الوزارة، أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يبحث عن المبرمجين الموهوبين لإلهامنا بأفكارهم حول كيفية استخدام التكنولوجيا في مكافحة الفساد وتعزيز السلام والعدالة وتمكين المؤسسات

أفكار لشباب الدارسين عن استخدام التكنولوجيا لمكافحة الفساد ونشر مفاهيم العدالة والسلامة

وطالبت وزارة الهجرة من شباب الدارسين في الخارج والأعضاء في مركز الحوار لوزارة الهجرة، إذا كنت مبرمج ومهتم بتقديم أفكار حول كيفية استخدام التكنولوجيا لمكافحة الفساد ونشر مفاهيم العدالة والسلامة، يمكنك الآن أن تشارك بتحدي«هاكاثون الشباب الأفريقي لمكافحة الفساد»، وهو تحد تقني افتراضي مدته 4 أسابيع ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالشراكة مع منظمات القطاعين العام والخاص في خمسة بلدان أفريقية، وهي مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا.

ودعت وزارة الهجرة شباب الدارسين من كافة أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج بالمشاركة في التحدي وإرسال صور مشاركتهم ليتم نشرها على الموقع الرسمي لمركز الحوار للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

ودعت الوزارة الشباب بالتقدم عبر رابط مركز هاكاثون الشباب الأفريقي لمكافحة الفساد

لمزيد من المعلومات عن المسابقة والتقديم يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://coding4integrity.com

وأوضحت وزارة الهجرة، إلى أن مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج تم تدشينه في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج، وجاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة.