«الهجرة» توضح إجراءات إصدار أول وثيقة تأمين للعاملين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنها منذ توليها الحقيبة الوزارية، وبعد 5 سنوات استطاعت الوزارة بالتعاون مع الهيئات والوزارات المختصة أن تظهر وثيقة التأمين للعاملين في الخارج للنور، بالاضافة إلى تلقي وزارة الهجرة العديد من الأسئلة والاستفسارات حول وثيقة التأمين، واستجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزير الداخلية، والتنسيق والتعاون المثمر لإخراج هذه الوثيقة التأمينية.

الجهات المعنية بوثيقة التأمين للمصريين في الخارج

1- الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، وجرى الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

2- وزارة الداخلية المصرية والمسؤولة عن شركة التحصيل المالي.

3- الهيئة العامة للرقابة المالية.

«الهجرة»: إصدار شكل نهائي لوثيقة التأمين للمصريين في الخارج قريبا

واوضحت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنه يجرى الآن بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، على أن تنتهي الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة الهجرة من الشكل النهائي لوثيقة التأمين للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أن شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى دراسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج، مؤكدة إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة.