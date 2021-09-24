«الصحة» لأولياء الأمور: 8 أوقات ضرورية لغسل أيدي طفلك بالمدرسة

أيام قليلة وتبدأ المدارس في استقبال طلاب المدارس، لذا تسأل الأمهات عن كيفية حماية أطفالهمن من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع تزامن الموجة الرابعة للفيروس.

وزارة الصحة والسكان، أصدرت مجموعة من النصائح للأمهات وأولياء الأمور، لحماية أطفالهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي ركزت بشكل كبير على غسل الأيدي سواء بالماء والصابون أو باستخدام المطهرات مثل الكحول الإيثلي في مجموعة من الأوقات المعينة، نستعرضها في السطور التالية:

8 أوقات لغسل الأيدي في المدرسة

1) غسل الأيدي بمجرد الوصول إلى المدرسة.

2) غسل الأيدي قبل الدخول إلى الفصول.

3) غسل الأيدي عند الدخول إلى دورات المياه وقبل الخروج منها.

4) غسل الأيدي بعد التعامل مع الألعاب والمواد التعليمية في المدرسة .

5) غسل الأيدي بعد اللعب في ملاعب المدرسة.

6) غسل الأيدي قبل وبعد تناول الطعام.

7) غسل الأيدي بعد العطس أو السعال.

8) غسل الأيدي بعد مغادرة المدرسة.

وأوضحت وزارة الصحة أن غسل الأيدي، وتطهيرها أولاً بأول بالماء والصابون أو الكحول، يعد من أهم الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات بالنسبة للأطفال الذي تتعدى أعمارهم الـ 5 سنوات، بينما يفضل ماسك الوجه " الفيس شيلد" بالنسبة للأطفال الأكبر من 5 سنوات.

وكانت الدكتورة هالة زايد، أعلنت من قبل أن الدولة سوف تقوم بتطعيم طلاب المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية، بمجرد الانتهاء من افتتاح الخط الثاني لمصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخاصة العاملين بوزارة التربية والتعليم.

الموجة الرابعة تبلغ ذروتها خلال شهر

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد وف تبلغ ذروتها خلال شهر من الآن، وذلك خلال لقائها مع السفير الألماني في مصر بعد استلام مصر مليون و500 ألف جرعة من لقاح استرازينكا قادمة من ألمانيا.