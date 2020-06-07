الصحة: استعنا بأصوات فنانين في "صحة مصر" لتقديم نصائح عن غسل اليدين

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق "صحة مصر" تم إطلاقه بشكل تجريبي في شهر إبريل الماضي، وأجروا تحديثات عليه منذ أسبوع، وأصبح الآن كل المعلومات التي يبحث عنها المواطن عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" متاحة على التطبيق، مؤكدًا على أن 100% من مستخدمي تطبيق "صحة مصر" يتفاعلون مع التطبيق وإشعاراته المستمرة.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على شاشة "DMC"، أن التحديثات تشمل 3 أشياء بشكل رئيسي وهي نشر مجموعة أكبر من المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه في فيروس كورونا، وأماكنها وعناوينها، فأصبح هناك 376 مستشفى حاليًا تعمل على فرز فحص المشتبهين بإصابتهم بالفيروس.

وأشار مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن التطبيق يتيح المتابعة اليومية لحالات العزل المنزلي والرد على استفساراتهم، وتمت الاستعانة بأصوات عدد من الفنانين لإرسال رسائل عن نظافة اليدين والمنزل اليومية، مؤكدًا على أن المعلومات والوظائف المتاحة على التطبيق هي نفس المعلومات والوظائف المتاحة على رقم 105، كما أن وظيفة الإبلاغ متواجدة على التطبيق.