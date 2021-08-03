السيسي يشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية «إحنا مش عاوزين التوفيق اللي ربنا وفقه لينا خلال السنتين اللي فاتوا وحتى الآن يضيع، وإحنا مش من الدول اللي الجائحة أثرت تأثير كبير عليها، فلازم نستمر في الحرص والحذر علشان نفضل ماشيين بالتوازن اللي ماشيين بيه، علشان تبقى الأضرار التي تضررنا منها في أقل معدلاتها».

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.