«عروستي» يتصدر إيرادات الأفلام في أول يوم عرض

حقق فيلم «عروستي» 297 ألف جنيه، في أول أيام عرضه أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

الأفلام المنافسة بدور العرض

وتصدر فيلم «عروستي» إيرادات أمس بدور العرض، وتفوق على 7 أفلام أخرى؛ منها «ماكو»، و«الإنس والنمس» لمحمد هنيدي، و«موسى» للمخرج بيتر ميمي، و«200 جنيه»، والعارف لأحمد عز، و«30 مارس» لدينا الشربيني، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبد العزيز، و«مش أنا» لتامر حسني.

أحمد حاتم وجميلة عوض يكشفان عن برومو عروستي

روّج الفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، لفيلم «عروستي» قبل طرحه بدور العرض.

ونشر «حاتم»، بطل الفيلم، برومو «عروستي» عبر صفحته الخاصة على «إنستجرام»، وعلق: «أخبار جواز الصالونات أيه؟.. الإعلان التشويقي لفيلم عروستي».

وشاركت أيضا الفنانة جميلة عوض بطلة الفيلم، جمهورها البرومو، عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، معلقة: «أيه اللى يكسب قصة حب ولا جواز صالونات.. الإعلان التشويقي لفيلم عروستي».

وظهرت الفنانة جميلة عوض خلال البرومو، وهى تقول: «هو أنا أرفض عرسان مش عاجبك، أحاول اصطاد عريس بردو مش عاجبك».

قصة فيلم عروستي

وتدور قصة فيلم عروستي، عن الزواج عن حب وزواج الصالونات، وتحديد الأفضل منهما.

أبطال فيلم عروستي

فيلم عروستي، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وزينب غريب ومحمود البزاوي وصابرين ومروان يونس، ومن تأليف مصطفى البربري ومحمد بكير.