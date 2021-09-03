أحمد حاتم وجميلة عوض يتصدران البوستر الرسمي لـ«عروستي»

تصدر النجمان أحمد حاتم وجميلة عوض، «في تعاونهما الأول»، البوستر الرسمي لفيلم الدراما الرومانسية والكوميديا «عروستي» للمخرج محمد بكير، وإنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، حيث من المرتقب إطلاق العمل قريباً في دور العرض.

بوستر فيلم عروستي

بـ«قصاصات ورق وفنجان قهوة»، يظهر البوستر الرسمي لفيلم عروستي، حيث تحمل قصاصات ورق ملونة معلقة على حائط أمام مكتب، ووجهي أحمد حاتم وجميلة عوض المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخناً وقلماً، وبجوارهما كتاب للمؤلف الشهير أحمد خالد توفيق.

ويأتى إطلاق البوستر الرسمي بعد أيام من طرح الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يوحي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤلاً حول أيهما أفضل، الزواج عن حب أم زواج الصالونات.

أبطال فيلم عروستي

وبالإضافة للفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.

والعمل من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، بينما تتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

تكريم أحمد حاتم

يذكر أن الفنان أحمد حاتم تم تكريمه مؤخرا من المركز الكاثوليكي عن مشاركته فى مسلسل «ليه لأ»، بمشاركة منة شلبي ومراد مكرم وسارة عبد الرحمن وعدد أخر من الفنانين ومن تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، بينما تناول مسلسل «ليه لأ» فكرة تبنى الأطفال، حيث تبنت الفنانة منة شلبي طفل لتبدأ الأحداث من ذلك القرار.