أبطال فيلم عروستي يكشفون عن البرومو.. «قصة حب ولا جواز صالونات»

كشف أبطال فيلم عروستي، عن البرومو التشويقي الأول له، من خلال نشره عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلنين موعد طرح الفيلم في السينمات.

أحمد حاتم وجميلة عوض يكشفان عن برومو فيلم عروستي

ونشر الفنان أحمد حاتم بطل فيلم عروستي، برومو الفيلم عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، وعلق عليه قائلا: «أخبار جواز الصالونات أيه؟ الإعلان التشويقي لفيلم عروستي قريبا».

وشاركت أيضا الفنانة جميلة عوض بطلة الفيلم، جمهورها ببرومو الفيلم، عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: «ايه اللى يكسب قصة حب ولا جواز صالونات، الإعلان التشويقي لفيلم عروستي قريبا».

وظهرت الفنانة جميلة عوض خلال البرومو، وهى تقول «هو أنا أرفض عرسان مش عجبك، أحاول اصطاد عريس بردو مش عجبك».

وتدور فكرة فيلم عروستي، حول مناقشة موضوع الزواج عن حب أم زواج الصالونات هو الأفضل.

أبطال فيلم عروستي

فيلم عروستي، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وزينب غريب ومحمود البزاوي وصابرين ومروان يونس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى البربري ومحمد بكير.

مسلسل ليه لأ

يذكر أن الفنان أحمد حاتم، كان شارك مؤخرا، في مسلسل ليه لأ، الذي شارك فيه مع منة شلبي، وسارة عبد الرحمن، ومراد مكرم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

وكان يناقش مسلسل ليه لأ، قصة التبني، حيث تدور حول تبني منة شلبي، لطفل من دار أيتام، وخلال الأحداث تقع في قصة حب مع أحمد حاتم.