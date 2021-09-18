منها «بالورقة والقلم».. بدء عرض 3 حكايات جديدة لمسلسلات الليلة

محبو الدراما المصرية على موعد مع عدد من الحكايات الجديدة التي سيبدأ عرضها الليلة على القنوات الفضائية، حيث تنتمي تلك الأعمال لنوعية المسلسلات المنفصلة التي تقدم قصة جديدة في عدد محدود من الحلقات يتراوح من 5 إلى 10 حلقات.

يسرا اللوزي تطل على المشاهدين في «بالورقة والقلم»

تذاع الليلة الحلقة الأولى من حكاية «بالورقة والقلم» ضمن الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة «dmc»، وتعرض أحداث الحكاية الجديدة المكونة من 10 حلقات، من اليوم السبت إلى الأربعاء المقبل.

«بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي بجانب مجموعة من نجوم الدراما من بينهم علي الطيب وعماد رشاد، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد بكير.

وتقدم المسلسل 8 حكايات مختلفة، كل منها تدور أحداثها في 10 حلقات فقط، ولها فريق عمل منفصل بداية من التمثيل وصولا إلى الإخراج، وحقق الموسم الأول من المسلسل الذي عرض العام الماضي نجاحا كبيرا وحظي بمشاهدات واسعة لدى قطاع من الجماهير.

«رق الحبيب» على «الحياة»

تبدأ قناة «الحياة»، الليلة، عرض الحلقة الأولى من الحكاية الثالثة لمسلسل «ورا كل باب»، بعنوان «رق الحبيب»، وذلك بعد انتهاء قصة «عائلة جيجي»، ويبدأ عرض القصة الجديدة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويشارك في بطولة قصة «رق الحبيب» سوسن بدر، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد نجاتي، وإيهاب فهمي، وشريف خير الله، ومروة عبد المنعم، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

ثالث حكايات «زي القمر» على «cbc»

بعد انتهاء حكاية «أنا قبلت» من مسلسل «زي القمر»، تبدأ قناة «cbc» في تمام الساعة الـ8 مساء، عرض القصة الثالثة من المسلسل بعنوان «واحد في الميه»، والتي يشارك في بطولتها مجموعة من النجوم من بينهم صابرين، ومدحت صالح، وعفاف شعيب، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.