نور محمود يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في حكاية «بالورقة والقلم»

يشارك الفنان نور محمود، في حكاية «بالورقة والقلم» وهي الحكاية الثانية من مسلسل «إلا أنا» الجزء الثاني، المقرر عرضها قريبًا على شاشة قنوات DMC.

وكشف نور محمود لـ«الوطن»، عن تفاصيل شخصيته خلال أحداث الحكاية، قائلًا: «أجسد دور شخص يعمل في شركة مع بطلة العمل الفنانة يسرا اللوزي، بينهما علاقة متوترة طول الوقت، وتقوم بينهما العديد من الأحداث، وتتصاعد العلاقة بينهما بتصاعد الأحداث».

نور محمود: «تربطني علاقة متوترة بيسرا اللوزي»

وعبر «محمود»، عن سعادته بالمشاركة في حكاية «بالورقة والقلم»، مضيفًا: «رشحني للدور المخرج محمد بكير، وسعيد جدا بهذه التجربة وأتمنى تكرارها مرة أخرى، فنحن نناقش أشياء تمس الناس؛ لأنها تحكي عن المشاكل التي يواجهوها في حياتهم اليومية».

نور محمود شارك فى مسلسل إلا أنا

ولم تكن تلك المشاركة الأولى لنور محمود في مسلسل «إلا أنا»، حيث شارك في الجزء الأول من المسلسل، من خلال حكاية «أمل حياتي» بجوار الفنانة حنان مطاوع، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

قصة حكاية «بالورقة والقلم»

وتدور حكاية «بالورقة والقلم» في إطار اجتماعي حول المشاكل التي تقابل الأشخاص في حياتهم اليومية، متضمنة المشاكل الأسرية ومشاكل الخطوبة والزواج ومشاكل الإنترنت.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة يسرا اللوزي، وعماد رشاد، نور محمود، على الطيب، حسام الجندي، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ومن إخراج محمد بكير.

دور نور محمود في مسلسل «إجازة مفتوحة»

وفي سياق آخر، يواصل الفنان نور محمود، تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل «إجازة مفتوحة»، حيث يقوم بدور زوج أخت الفنان شريف منير، خلال أحداث العمل، وهو زوج غير مسئول تنشأ العديد من المشاكل بينه وبين زوجته، فيتدخل أخوها لحل تلك المشاكل فتتصاعد أكثر.

«إجازة مفتوحة» بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، نور محمود، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.