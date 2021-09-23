مهرجان المسرح القومي يكشف اليوم تفاصيل دورته الـ14

يكشف المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء اليوم، تفاصيل الدورة الـ14 المقرر انعقادها في الفترة من 27 سبتمبر من الشهر الجاري وحتى 9 أكتوبر من الشهر المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

القومي للمسرح يكشف أسماء النجوم المكرمين في دورته الجديدة

ومن المقرر إعلان تفاصيل الدورة الجديدة لـ المهرجان القومي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في الساعة 7 مساء اليوم، والكشف عن أسماء النجوم المقرر تكريمهم خلال حفل افتتاح الدورة الـ 14، مع إعلان عدد العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، والكشف عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، وأهم الإصدارات خلال هذه الدورة وأسماء مؤلفيها.

الدورة الـ14 للمهرجان القومي تحت شعار الكاتب المسرحي المصري

ويحضر المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان القومي للمسرح، الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار، مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد المسرحي جرجس شكري، بخلاف أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

انطلاق الدور الـ14 يوم 27 سبتمبر من الشهر الجاري

وتأتي الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح تحت عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، مع استهداف عرض نماذج متميزة مما قُدم في قطاعات العرض المسرحي بمصر، بهدف تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر رسائل تنويرية لبناء الإنسان، والتنافس بين المبدعين من فنانين المسرح.