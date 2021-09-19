ورشة تمثيل مجانية بمهرجان المسرح القومي للمخرج أحمد مختار

يقدم الفنان أحمد مختار، ورشة تمثيل على هامش فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر إقامته خلال الفترة من 27 سبتمبر الحالي وحتى 9 أكتوبر المقبل، تحت شعار «دورة الكاتب المسرحي المصري».

تفاصيل ورشة التمثيل من أحمد مختار

الورشة مجانية وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، حيث تبدأ يوم 29 سبتمبر وحتى 3 من أكتوبر المقبل، في تمام الثانية ظهرًا وتستمر حتى الخامسة عصرًا يوميًا بالمجلس الأعلى للثقافة، وسيتم خلالها تدريب المشاركين على اكتشاف طاقات الجسد والصوت، ومتطلبات فنون الأداء والتمثيل المسرحي، وكيفية الوصول إلى الشخصية ومعايشتها من خلال تدريبات على الشقين العملي والنظري، من خلال منهج مدروس ومحدد ومعروف عالميا يقوم الفنان أحمد مختار بالتدريب من خلاله.

معلومات عن الفنان أحمد مختار

الفنان أحمد مختار هو مخرج وممثل سينمائي ومسرحي ومذيع تلفزيوني، ومدرب لفنون الأداء، كما أسس أكثر من فرقة ما زالت تعمل للآن وقام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية.

كما أخرج عددا من أفلام ديزني المدبلجة للعربية منها: «شركة المرعبين المتحدة، حياة حشرة، مولان» ، كما أدى عدة أدوار سينمائية في أفلام: «زوجة رجل مهم، المصير، ناصر 56»، وقام بالاشتراك في بطولة بعض من الأعمال المسرحية منها «هاملت، أوفيليا، الأستاذ، المؤلف، يا بهيه خبريني» ، كما أخرج أكثر من عمل مسرحي للجامعات المصرية وفاز أغلبها بأفضل عرض على مستوى الجامعات منها «مشعلوا الحرائق».

لجنة العروض بالمهرجان القومي تنتهي من اختيار العروض

وانتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصرى، في دورته الـ14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، من أعمالها واختارت 10 عروضا مسرحية، من أصل 95 عرضا تقدموا للمشاركة للمهرجان من الجهات الإنتاجية كالفرق المستقلة والهواة والشركات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدنى، ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي.