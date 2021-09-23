العناني يبحث مع سفير مصر في كييف تنشيط السياحة الوافدة من أوكرانيا

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، اجتماعا مع السفير أيمن الجمال، سفير مصر في أوكرانيا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوكرانيا، خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب بدء الموسم السياحي الشتوي.

حضر الاجتماع، نائب الوزير لشؤون السياحة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية، المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

مناقشة تفعيل خطة عمل مشتركة لدفع الحركة الوافدة من السوق الأوكراني لمصر

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تفعيل خطة عمل مشتركة لدفع الحركة الوافدة من السوق الأوكراني لمصر، كما تم الاتفاق على قيام الوزارة بتنظيم عدد من الفعاليات والأحداث السياحية والثقافية والفنية في أوكرانيا للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة المصريتين، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض السياحية، التي سيتم تنظيمها في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

كما تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي المقرر إقامته في أوكرانيا في أكتوبر المقبل.

السوق الأوكرانية في المرتبة الثانية ضمن الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

جدير بالذكر أن السوق الأوكرانية تأتي في المرتبة الثانية ضمن الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، كما أن أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة في يوليو 2020، وهي من الدول الأكثر إقبالاً على المقاصد السياحية المصرية منذ ذلك التاريخ، مما يؤكد على ثقة دولة ومواطني أوكرانيا في الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبق في المنتجعات السياحية المصرية.