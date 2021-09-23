«التنسيقية» تشارك في تكريم الفائزين بدوري المتعافين من الإدمان

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تكريم الفريق الفائز فى ختام بطولة الدوري الرياضي، الذى نظمه الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان، تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات»، وتسلم الفائزون الميداليات وكأس البطولة.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

حضر التكريم كل من، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين، وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب، النائب أحمد فتحي، والنائبة رحاب عبدالغنى والنائبة هدى عمار، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب محمد فريد.