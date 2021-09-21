رئيس «الإنجيلية» يستقبل وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم عماد خليل، محمد عزمي، نهى زكي، نادر مصطفى، مي كرم جبر، وطه أحمد.

حضر اللقاء بحسب بيان عن زكي، قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

أعضاء التنسيقية أشادوا بنشاط الهيئة والطائفة الإنجيلية

ورحب رئيس الإنجيلية بوفد التنسيقية، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس جدد في مختلف أنحاء الجمهورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، وأشاد أعضاء التنسيقية بنشاط الهيئة والطائفة الإنجيلية، وأكدوا اعتزازهم بدورهما في خدمة المجتمع.