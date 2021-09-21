نواب التنسيقية ينعون المشير طنطاوي: وهب حياته للحفاظ على استقرار الوطن

نعى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، ونعى النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وقال فتحي، في بيان له إن المشير طنطاوي كان محاربا عظيما وهب نفسه للدفاع عن بلده من أجل تحقيق النصر، وحرص على أمنها واستقرارها، مؤكدا أنه سيظل علامة فارقة وبارزة في تاريخ الوطنية المصرية، فقد كان رجل دولة من الطراز الأول، وكان من أحد الأبطال الشجعان الذين خاضوا حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وعفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

طنطاوي عبر بمصر إلى بر الأمان في أحلك الظروف

كما نعى النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، قائلًا في بيان: «رحم الله القائد البطل المشير طنطاوي الذى عبر بمصر إلى بر الأمان في أحلك الظروف، وقاد سفينة الوطن إلى شاطئ النجاة، وما حققه المشير طنطاوي خلال رحلته سيجعل اسمه خالداً للأبد في تاريخ الأمة وقلوب المصريين».

وتوجه عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء إلى الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل المشير طنطاوي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

غادة علي: المشير طنطاوي رجل قلما يجود الزمان بمثله

ونعت النائب النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، ببالغ الحزن والأسى، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقدمت الدكتورة غادة علي، تعازيها للقوات المسلحة المصرية ولأسرة الفقيد، داعية للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، مؤكدة أن المشير طنطاوي رجل عسكري من طراز رفيع قلما يجود الزمان بمثله، قدم الكثير للوطن وتحمل المسؤولية في ظروف عصيبة.

رحل طنطاوي ولكنه سيظل حيا في ذاكرة الوطن

كما نعى النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير طنطاوي، وذلك في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: «رحل المشير طنطاوي، ولكن سيظل حيًا في ذاكرة الوطن كواحد من أبناء مصر المخلصين».

مواقف طنطاوي الوطنية لن ينساها التاريخ

ونعي النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الإصلاح والنهضة، المشير محمد حسين طنطاوي، قائلًا: «المشير الراحل طنطاوي، كان صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء، بدءً من خدمته العسكرية ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وانتهاء بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر من الفوضى».