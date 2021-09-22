البورصة تغلق على ارتفاع جماعي.. ومكاسب السوقي تصل لـ8.8 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاعات جماعية لتعويض جزء من خسائر أمس، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.93%، بعد إغلاقه عند مستوى 10596.06 نقطة، مقارنة مع إغلاقه جلسة أمس عند مستوى 10498.52 نقطة.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.10%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2679.52 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3634.58 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.8%.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 3.08%، مغلقًا الجلسة عند 2290.72 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 300.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 42.320 ألف صفقة.

وقال حسين عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنّه مع انخفاض حدة التصحيح وجني الأرباح، نجح المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» في الصعود ليغلق بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي 10600 نقطة، بدعم من اتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية عند مستويات الدعم الرئيسية للأسهم، متجها بهذا الأداء إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10600 نقطة.

وتوقع عيد، وصول الاستقرار لأعلى مستوى 10600 مع استمرار فتح المراكز المالية بالأسهم قرب مستويات الدعم يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى المقاومة الثاني 10700، أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستوى المقاومة فقد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الاول وهو 10450 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، قال عيد إنّ المؤشر نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء واختراق مستويات المقاومة الرئيسية وأغلق مرتفعا بمقدار 80.56 نقطة بنسبة صعود 3.10%، بفضل الأداء الإيجابي لأغلب اسهم المضاربات والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات، الأمر الذي ينعكس بالايجابية على أداء المؤشر السبعيني والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2660 واستمرار الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات يتجه بالمؤشر نحو مستوى المقاومة 2730 ثم 2760 نقطة.

وحال ظهور عمليات جني أرباح عند مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر السبعيني يتجه المؤشر لاختبار مستويات الدعم الرئيسية 2660 ثم 2600 نقطة.

وشهدت الجلسة التداول على 189 سهمًا، إذ ارتفع 122 سهمًا، فيما انخفض 18 أخرى، واستقر 49 سهمًا دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «مصر للفنادق» الارتفاعات بنسبة 19.2%، ليبلغ مستوى 26.81 جنيه، تلاه سهم «المنصورة للدواجن» بنسبة 14.7% عند سعر 1.83 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «غاز مصر» مرتفعًا بنحو 14.5.%، بالغًا مستوى 46.75 جنيه.

فيما جاء سهم «جلاكسو سميثكلاين» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 6.43% ليتراجع عند سعر 28.36 جنيه، تلاه سهم «عبور لاند للصناعات الغذائية» بنسبة 4.5% عند مستوى 5.11 جنيه، وحل ثالثًا سهم «العامة لمنتجات الخزف والصيني» بنسبة 3.9% متراجعًا عند مستوى 4.99 جنيه.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للبيع بصافي 22.11 مليون جنيه للأجانب، و35.9 مليون جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 58 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 701.039 مليار جنيه، بمكاسب 8.8 مليار جنيه.