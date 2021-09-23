الشركة الفرنسية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من سائقي الخط الثالث للمترو

احتفلت الشركة الفرنسية شركة «ار.ايه.تي.بي ديف. القاهرة» للنقل، والمسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو، بتخرج الدفعة الأولى من السائقين الجدد الذين تم تدريبهم على نظم التشغيل والقيادة لعربات المترو الخاصة بالخط الثالث، وذلك خلال احتفالية بحضور الدكتور مهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ووديع بوشيحة الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية.

الشراكة بين الحكومة والشركة الفرنسية

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الشراكة بين الحكومة والشركة الفرنسية تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بالتعاون مع القطاع الخاص، وإشراكه في مشروعات التنمية، موضحا أن التعاون مع الشركة يحقق أهداف الهيئة ووزارة النقل بشكل عام، لما تقدمه من خبرات عالمية في قطاع النقل والمواصلات للسوق المصري، من خلال دورها فى تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي الذى يعتمد على كوادر مدربة على أعلى مستوى، حيث يتم تعيين أكثر من 90% منهم من الكوادر المحلية.

وذكر أن المعايير العالمية التي تتبعها الشركة في الإدارة تهدف إلى تطوير الخدمات، وضمان جودة وسلامة المواطنين.

«بوشيحة»: نهدف لرفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للمصريين

وأكد وديع بوشيحة الرئيس التنفيذى لشركة «ار.ايه.تى.بي ديف. القاهرة» للنقل، أن تخرج السائقين يساهم في رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الشعب المصري في واحد من أهم المشروعات القومية والحيوية المرتبطة بتسهيل حياة المواطنين، موضحا أن الشركة تحرص على تطوير نظام التشغيل للخط الثالث للمترو، ورفع مستوى الصيانة وتقديم أفضل الخدمات للمصريين عن طريق نقل خبراتها الممتدة لسنوات طويلة فى العديد من دول العالم إلى مصر.

يذكر أن الشركة الفرنسية «ار.ايه.تي.بي ديف. القاهرة» للنقل، تقوم باختيار المناسبين للوظيفة من قبل لجنة متخصصة حسب معايير محددة، واجتياز الاختبارات قبل مرحلة التدريب، للتأكد من ملائمه المتقدم للوظيفة، وضمان حالته الصحية وقدرته على القيام بها، تحقيقا لمعايير الأمن والسلامة نظرا لحساسية الوظيفة وارتباطها بحياة وسلامه وأمان ركاب المترو، علما بأن الاختبارات تتم على أعلى مستوى من الحيادية والاحترافية، وهو ما انعكس على اجتياز 11 متقدما فقط من إجمالي 350 شخصا تقدموا لشغل الوظيفة، ليصل عدد السائقين إلى 76 سائقا بعد تخريج الدفعة الأولى.

كما أعلنت الشركة أن هذه الدفعة هى حلقة في سلسلة دفعات أخرى سيتم تعيينها وتدريبها قبل نهاية عام 2021.