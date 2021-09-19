مترو الأنفاق: زيادة رحلات القطارات تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، زيادة رحلات القطارات اليومية بالخطين الأول والثاني، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، لمنع الزحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، علاوة على الانتهاء من تجهيز 22 وحدة إسعافية بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، مجانا، لجموع الركاب المسافرين، كما يتم تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العالج اللازم.

عبدالهادي: زيادة رحلات القطارات اليومية مع بدء العام الدراسي الجديد لمواجهة الزحام

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم توفير الفكة في جميع منافذ بيع التذاكر بالمحطات، مع بداية أول أيام العام الدراسي الجديد، لمنع الزحام داخل صالات المحطات، لافتا إلى أن جميع محطات مترو الأنفاق تخضع لعمليات تطهير كل ساعتين تقريبا، للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى تعقيم القطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة.

عبدالهادي: توفير الفكة في جميع منافذ بيع التذاكر بالمحطات مع بداية العام الدراسي الجديد

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة استعدت تماما، لبداية العام الدراسي الجديد، من خلال صيانة وتجهيز القطارات، وتشكيل فرق الصيانة والطوارئ لنشرها على أرصفة المحطات للتعامل مع الأعطال المفاجئة، وإصلاحها، للحفاظ على مسير القطارات، إضافة إلى تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بهما في الخطين الأول والثاني للمترو، وقت الذروة الصباحية والمسائية.

عبدالهادي: جهزنا القطارات وشكَّلنا فرق صيانة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

وأشار عبدالهادي، إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية ستتابع سير حركة مسير القطارات، لحظة بلحظة، تزامنا مع العام الدراسي الجديد، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أعطال مفاجئة، مشددا على أن ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات إلزامية لجموع الركاب، للحد من انتشار فيروس كورونا.