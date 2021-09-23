مترو الأنفاق: خصم 7 أيام من مرتب العامل حال التعامل بسوء مع الركاب

كشفت الشركة الفرنسية «RATP Dev mobility cairo» لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، عن توقيع خصم 7 أيام من المرتب على أي عامل داخل الخط الثالث للمترو، يتعامل بسوء مع الركاب.

وأوضحت الشركة أن جميع قطارات الخط الثالث تعمل بكامل طاقتها، لتقديم خدمات مميزة لجميع الركاب، منوهة إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تجرى بصورة دورية، للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خطر العدوى به.

الخط الثالث للمترو: خصم من المرتب على أي عامل يتعامل بسوء مع الركاب

وأكد مصدر مسؤول في الخط الثالث للمترو، أن أي راكب سيتقدم بشكوى ضد أي عامل بأحد المحطات التابعة للخط الثالث، سيجرى الإطلاع عليها، وفي حال وجد أن العامل تعامل بسوء مع الراكب ستوقع غرامة فورية على العامل، وستخصم 7 أيام من مرتبه فورا.

وأوضح المصدر أن الشركة الفرنسية تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

مصدر بالخط الثالث للمترو: نعمل على تقديم خدمات أوروبية

وأشار المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الخط الثالث للمترو، يعمل على تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب، موضحا أن مترو الخط الثالث استعد جيدا لبدء العام الدراسي الجديد، المنتظر أن ينطلق في المدارس والجامعات في 9 أكتوبر المقبل، مشددا على أنه لن يسماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق للخطين الأول والثاني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ستجرى عمليات صيانات شاملة لجميع القطارات قبل ساعت التشغيل، للحد من الأعطال المتكررة.

ونوه «عبدالهادي» إلى أن الخطين الأول والثاني استعدا لبداية العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، وتوفير الفكة، لمنع الزحام داخل صالات المحطات للحد من فيروس كورونا.