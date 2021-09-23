مدير قناة «الحدث اليوم» يكذب مي حلمي بعد إعلانها عودة برنامجها

كشفت الإعلامية مي حلمي منذ أيام، عن موعد عودتها لتقديم برنامج «الحكم»، الذي يذاع عبر الفضائية «الحدث اليوم»، يوم السبت المقبل، عبر «إنستجرام» قائلة: «ونرجع للحكم السبت اللي بعد الجاي أول ما أرجع من السفر».

مدير الحدث اليوم ينفي عودة مي حلمي السبت القادم

وقال خالد محيي الدين مدير قناة الحدث اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن »، إن موعد عودة الإعلامية مي حلمي لم يتحدد بعد، ومتوقف على قرار نقابة الإعلاميين، ليس للقناة شأن بتحديد الموعد، ونحن في انتظار قرار النقابة.

وقف الإعلامية مي حلمي

تعرضت الإعلامية مي حلمي للوقف وإحالتها للتحقيق بسبب حلقتها، التي أثارت الجدل من الجمهور ومجموعة من المشاهير حول حلقتها مع نجم الزمالك السابق «أحمد صالح»، وكان صالح انسحب من البرنامج، بعد أسلوب مي حلمي في طرح الأسئلة عليه، ورفض طريقتها في التعامل معه.

وتتواجد الإعلامية مي حلمي في دبي منذ فترة، وتشارك الجمهور، بصور ومقاطع فيديو من هناك عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

إعلان مي حلمي موعد زفافها

والجدير بالذكر، أن مي حلمي أعلنت اقتراب موعد زفافها وذلك من خلال نشرها صورة عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» عبر خاصية «الاستوري»، معلقه: «أنت الشخص الذي تقف دائما خارج قاعدة العقل والقلب»، وصورة أخرى علقت عليها «نبدأ العد».

وكانت مي حلمي، استعرضت من قبل خاتم الخطوبة في يدها، التي اسندتها إلى شباك الطائرة التي كانت جالسة على مقعد فيها، وأتى قرار الزواج، بعد مدة قصيرة من إعلان خطوبتها، التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على عدم نشر هوية الشخص الذي ارتبطت به.