عكاشة: الرئيس حرص على نقل التجربة اليابانية بالتعليم للارتقاء بالأخلاق

قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إن الأمم التي تستهدف النهوض والتقدم، يجب أن تبحث في المقام الأول عن الأخلاق وأن تحرص أن يتمتع شعبها بذلك، قبل التفكير في القوة العسكرية أو التنمية الصناعية، موضحا أن رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم كانا حريصين على نقل التجربة اليابانية في التعليم، من خلال إنشاء عدة مدارس يابانية إضافة إلى جامعة في مصر لهذا الغرض.

مستشار الرئيس: شعب اليابان يتميز عن شعوب دول العالم بـ«الانتماء»

وأوضح «عكاشة»، خلال استضافته ببرنامج «حديث العرب من مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، اليوم الخميس، أن اليابان تمتاز عن كل دول العالم في جزئية انتماء الإنسان الياباني إلى وطنه منذ الطفولة.

مستشار الرئيس: توغل التكنولوجيا الرقمية أضعف الأخلاق

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إلى أن هناك مشكلة كبيرة يعاني منها العالم أجمع حاليا، بسبب توغل التكنولوجيا الرقمية في حياة الجميع، حيث أصبح الآباء والأمهات مشغولين دائمًا بهواتفهم الجوالة، وكذلك الحال بالنسبة لأبنائهم، وهو ما تسبب في ضياع الأخلاق بشكل كبير.

وأضاف: «كل ده بيضعف الأخلاق، الواحد بيتعلم الأخلاق من الأب والأم، وإذا كان الأب والأم مش متعلمين الأخلاق، ومشغولين بتليفوناتهم على طول، الأولاد هيتعلموها منين».

مستشار الرئيس: التجربة اليابانية في التعليم نجحت لهذا السبب

وذكر أن ما ساهم في نجاح النموذج الياباني في التربية وتعزيز حس الانتماء والأخلاق في نفوس الأولاد الصغار، هو منع أي طالب من الخضوع لأي امتحان خلال أول 6 سنوات تعليمية، موضحا أن الطفل حتى يصل إلى سن 12 عاما لا يتعلم إلا المواطنة وخدمة الآخر وحبه لبلده والنظافة والأمانة.

وأعلن أن المدارس اليابانية التي أنشاتها مصر في الفترة الأخيرة، ستسير بنفس الطريقة، لافتا إلى أن هذه الطريقة ستساعد في تربية النشء على الأخلاق والانتماء.