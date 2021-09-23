«النواب» يبحث في دور الانعقاد المقبل مشكلة بطء الإنترنت ببعض المناطق

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعكف في دور الانعقاد المقبل على متابعة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخاصة بحل مشكلة بطء الإنترنت في عدد من المناطق بالمحافظات المختلفة، من خلال دعم خطوط «الفايبر».

وقال «بدوي»، في تصريحات لـ«الوطن»: الدولة لديها رؤية في إدخال شبكات الإنترنت لكافة المناطق، خاصة مع النقلة النوعية التي تتجه إليها في سبيل بناء دولة رقمية، مشيرًا إلى وجود طفرة فى عدد مستخدمي شبكات الإنترنت، سواء من التليفون الأرضي أو من الهاتف المحمول، وهو ما يؤكد على نجاح وزارة الاتصالات في الدور الذي تقوم به.

مستخدمو الإنترنت في مصر

واستطرد النائب أحمد بدوي قائلا إن عدد مستخدمي الإنترنت حتى نهاية يونيو 2021 بلغ 41 مليون مستخدم بزيادة تقدر بحوالي 19 مليون مستخدم خلال عام، حيث زاد عدد مشتركي إنترنت «اليو إس بي موديم»، بنحو 3.19 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.24 مليون مستخدم في نفس الفترة من العام 2020، بنسبة زيادة حوالي 42%، كما زاد عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول خلال عام واحد فقط بنسبة تتجاوز 43%.

القرى التكنولوجية الذكية

وأوضح النائب أحمد بدوي، أن اللجنة ستعمل على متابعة خطوات تنفيذ العديد من القرى التكنولوجيا الذكية على مستوى جميع محافظات الجمهورية والاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي، ومن بينها مدن السادات والعاشر من رمضان، بني سويف، أسوان، دمياط.

71 طلب إحاطة ناقشتهم لجنة الاتصالات بالنواب

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن اللجنة كانت قد ناقشت نحو 71 طلب إحاطة في دور الانعقاد الأول، كلها تتعلق بموضوعات وملفات تهم المواطنين، مبينا أنه على رأس هذه الموضوعات متابعة خطة الهيئة القومية للبريد لرفع كفاءة مكاتب البريد.

تطوير مكاتب البريد بالجمهورية

وقال إن هناك نحو 1600 مكتب بريد على مستوى الجمهوري، تم تطويرها خلال العام الماضي، مزودة بالخدمات البنكية والشهر العقاري.