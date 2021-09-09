رئيس «اتصالات النواب»: وصول الفايبر للمناطق المحرومة نهاية العام الجاري

أكد النائب أحمد بدوي «رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب» أن اللجنة حصرت جميع المناطق المحرومة من خدمات الإنترنت بالمحافظات التي تواجه تعذر في وصول شبكة الإنترنت من أجل رفع كفائتها، وذلك بواسطة نواب البرلمان بالمحافظات، وتبين وجود مناطق تعاني ضعف شبكة الإنترنت وتحتاج إلى تركيب «الفايبر» وهو ألياف ضوئية لتحسين خدمات الإنترنت.

خطوط فايبر لجميع المناطق المحرومة

وأشار في تصريحات لـ «الوطن» إلى الاجتماع الذي جمعه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وتم تسليم حصر شامل بالمناطق التي تعاني نقص خدمات الإنترنت، وبناء عليه تم التواصل مع مدير عام مناطق الجمهورية في الشركة المصرية للاتصالات لتشكيل لجان مختلفة للمعاينة وتركيب فايبر بكل المناطق المحرومة من خدمات الإنترنت.

4 محافظات تعاني ضعف الإنترنت

وقال أن التقرير الذي أعدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفاد بوجود ضعف في مناطق مختلفة بمحافظات البحيرة والشرقية والفيوم وبنى سويف، وكذلك المناطق التي تخرج عن الحيز العمراني، مبينا أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لا تعاني ضعف الشبكات، مشيرا إلى صدور قرار من رئيس الوزراء بتوصيل خدمات الإنترنت إلى المناطق المحرومة والانتهاء من تزويدها بالفايبر بنهاية العام الجاري.

استعدادات العام الدراسي الجديد

ويشار إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب كانت قد عقدت عدة اجتماعات في دور الانعقاد الأول لمتابعة مشكلات ضعف الإنترنت في بعض المناطق، كما حرصت اللجنة البرلمانية على متابعة كافة الاستعدادات مع وزارتي التربية والتعليم والاتصالات لبدء العام الدراسي الجديد والمقرر انطلاقه الشهر المقبل بحضور كامل للطلاب في كافة المراحل.