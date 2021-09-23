وزير الري: المياه حق للجميع ونعتمد على إمدادات النيل بنسبة 97%

رد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، على فكرة تجميع مياه النيل في منطقة البحيرات، ثم بيعها لمن يدفع، قائلًا: «هذا الأمر لم يُطرح ولن نسمح بأن يُطرح، لأن المياه حق لنا، كما هي حق للجميع، وهذا نهر دولي يجري من آلاف السنين»، ومصر تعتمد على إمدادات المياه من نهر النيل بنسبة 97%.

مخاوف مصر من الأزمة

وأضاف «عبدالعاطي»، في لقاء خاص مع برنامج «بانوراما»، الذي تقدمه رشا نبيل على قناة العربية، اليوم الخميس، أن هناك مخاوف لدى مصر بشأن بناء وتصميم السد، لأن مصر طلبت المستوى الأول من تصميمات السد وحصلت عليها، ثم طلبت المستوى الثاني، وهو التعديلات التي دخلت على السد، وإثيوبيا رفضت، وبالتالي فإن هذا يشير إلى وجود مشكلة في السد، موضحًا: «الحاجة المقلقة برضة إننا كنا قاعدين بندرس سد مع بعض، وهما فجأة أعلنوا عن سد تاني، ودي حاجة غير مقبولة حتى من الناحية الأخلاقية، وهم فاجئوا العالم والاستشاريين الدوليين بسد جديد غير الذي يجري الاتفاق عليه».

السودان لن يفرط في حقه

وعن موقف السودان من الأزمة، قال وزير الري والموارد المائية: «أنا لا اعتقد أن السودان هيفرط في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل، ودي قاعدة أساسية، متفقين عليها ونقطة تلاقي أساسية، أما التفاصيل فتأتي في التفاوض، وأنا لا أتحدث باسم السودان، ولكن دي أساسيات أعلن عنها وزير الري السوداني»، موضحًا أنه لو توافرت الإرداة السياسية الكل سيربح، والوقت ليس في صالح أحد، ومن يظن أن الوقت في صالح إثيوبيا فهذا غير صحيح.

وشدد على أن مصر لم تفقد خياراتها لمواجهة هذا السد الإثيوبي، كما يقول البعض، والخيارات لديها كثيرة ولكن من مصلحة الجميع التعاون، لأن تكلفة التعاون من أجل رخاء المنطقة كلها أرخص من أي تكلفة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر تبني أكبر سد في تنزانيا سيولد طاقة كهربائية حوالي 2000 ميجاوات، وتبنيه شركات مصرية، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.