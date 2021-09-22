حجازي: كلمة السيسي بالأمم المتحدة تضع العالم أمام مسؤولياته تجاه السد الإثيوبي

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية السابق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمم المتحدة، وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ومدى جدية مصر في قضية السد الإثيوبي، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الأمن قد أجتمعوا على رسالة واحدة وصريحة تستند على قواعد التنمية المتبادلة والقانون الدولي الحاكم للأنهار الدولية.

حجازي: مصر لا تملك سوى شريان مائي واحد

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن جميع أعضاء المجلس قد تأكدوا من مدى جدية مصر في الوصول لحل بخصوص أزمة السد الإثيوبي، خاصة أن مصر لا تملك سوى شريان مائي واحد، كما يجب أن تكون التنمية متوازنة بين دول المنبع والمصب.

حجازي: رفض إثيوبيا للحلول يؤدي لعدم استقرار إقليمي

وأوضح أن كافة الدول المشاركة في مجلس الأمن قد تأكدت من أن الدولة المصرية قد استخدمت ذلك النهر عبر مختلف العصور لتحقيق التنمية والحضارة منذ قديم الزمان: «رفض إثيوبيا التوصل لعملية تفاوضية حول السد هو تبني لموقف يؤدي لعدم استقرار إقليمي يشمل الجميع وليس مصر والسودان فقط».

وأشار إلى أن المجتمع الدولي -متمثل في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بعضويتها الشاملة- يدرك تمام الإدراك أبعاد تلك القضية التي تعاني مصر منها، وذلك بناء على البيان الرئاسي الخاص بمجلس الأمن، الذي شارك فيه الدول المراقبة لأطراف التفاوض ضمن سياق زمني محدد.

وأكد أن إحاطة المجتمع الدولي بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أو في جلسة السلم والأمن «ده أمر كفيل بإطلاع العالم على موقف مصر العادل والقانوني والأخلاقي، في مقابل تعنت إثيوبيا».