برلماني إيطالي: ندعم التوصل لاتفاق ملزم حول السد الإثيوبي

أكدت الجالية المصرية في أوروبا، اليوم السبت، دعمها الكامل لجهود مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي، مشددة على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص السد لـضمان عدم المساس بحقوق مصر والسودان المشروعة في هذا الشأن، مؤكدة ضرورة إظهار حسن النية من قبل «أديس أبابا»، والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم.

وقال محمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية في إيطاليا، إنه التقى نائب رئيس البرلمان الإيطالي ايتوري روزاتو وعدد من أعضاء المجلس؛ للتباحث حول سبل دعم العلاقات الثنائية بين روما والقاهرة.

ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي

وأشار «يوسف» إلى أنه خلال اللقاء، أكد نائب رئيس البرلمان الإيطالي، عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدًا أيضًا دعم روما الكامل للدول الثلاث للتواصل إلى اتفاق ملزم.

من جهته، قال نائب رئيس البرلمان الإيطالي، إن مصر تسير بخطوات ثابتة وقوية في أحداث التنمية الاقتصادية والدفع بعجلة الإنتاج، مشيرًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد سياسي متمكن لدية رؤية ثاقبة للعبور بمصر إلى بر الأمان.

وأوضح البرلماني الإيطالي، أن بلاده لها تاريخ طويل مع مصر على كافة الصعد، مشيرًا إلى أنه هناك دفع نحو وجود علاقات برلمانية أكثر متانة بين القاهرة وروما، مضيفًا «مصر دولة صديقة منذ فجر التاريخ ومهمة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أن لها دور سياسي دولي هام ومحوري».